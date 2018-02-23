İşte Fikret Orman'ın görüştüğü o teknik adam!
A Spor Yorumcusu Nevzat Dindar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla bir yemek yediğini söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş'in futbol dışı bazı problemler nedeniyle sezon sonunda görevi bırakmaya hazırlandığını belirten Dindar, "Sezon sonunda bir ayrılık gözüküyor" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Değerlerini katladılar
- Samba d'Or ödülünün sahibi Neymar
- Beşiktaşlı yıldızların isimleri nasıl telaffuz ediliyor?
- Önce Bayern, sonra final!
- Futbol sahasına Oğuzhan Özyakup ismi verildi
- Werner'den çarpıcı Beşiktaş yorumu
- Bayern yenilgisi sonrası Beşiktaş lige nasıl dönecek?
- Anderson Talisca çılgınlığı