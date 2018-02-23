İşte Fikret Orman'ın görüştüğü o teknik adam!

A Spor Yorumcusu Nevzat Dindar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla bir yemek yediğini söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş'in futbol dışı bazı problemler nedeniyle sezon sonunda görevi bırakmaya hazırlandığını belirten Dindar, "Sezon sonunda bir ayrılık gözüküyor" dedi.