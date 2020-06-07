İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Lige Doğru programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş yönetiminin önceliği Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadroda tutabilmek. Eğer maddi şartlara uyulursa. Oyuncuların da önceliği Beşiktaş'ta kalmaktan yana." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.