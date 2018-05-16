İşte Almanların rahatsızlığının nedeni! – Fotomaç TV
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    İşte Almanların rahatsızlığının nedeni!

    Almanya'nın Türkiye aleyhinde son zamanlarda başlattığı kara propaganda çalışmalarının ardında EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için adaylık yarışına girdiği Türkiye'yi saf dışı bırakmak istemesi yatıyor. Almanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'ye saldırmak için kendi milli takımlarında oynayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı ateşe atmaktan dahi çekinmedi...

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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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