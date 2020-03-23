Hugo Rodallega'dan alkışlanacak hareket
Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arayı evinde değerlendiren Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, bireysel antrenmanlarına da ara vermiyor. Yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabında paylaşan Rodallega, üzerindeki Türk Bayraklı t-shirti ile büyük beğeni topladı.
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