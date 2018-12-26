Hıncal Uluç: Galatasaray - Sivasspor maçının galibi Cüneyt Çakır'dır
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Galatasaray - Sivasspor maçının galibi Cüneyt Çakır'dır" dedi.
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