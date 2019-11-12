Hıncal Uluç: Galatasaray Real Madrid karşısında tarihin en kötü futbolunu oynadı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın performansıyla ilgili konuşan Uluç, "Galatasaray Real Madrid karşısında tarihin en kötü, berbat futbolunu oynadı." ifadelerini kullandı.
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