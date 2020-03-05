Hıncal Uluç: Ali Koç Derwall gibi yabancı hoca getirmeli
Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 'Kale Arkası' programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, yeni hoca arayışına giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, takımın başına Galatasaray efsanesi Derwall gibi bir yabancı hoca getirmesi gerektiğini ifade etti.
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