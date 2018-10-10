Gürcan Bilgiç: Cocu'nun yerine yabancı bir teknik direktör gelebilir
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    Gürcan Bilgiç: Cocu'nun yerine yabancı bir teknik direktör gelebilir

    A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Ali Koç'un açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç,"Devre arasında Cocu'nun yerine yabancı bir teknik direktör gelebilir" yorumunu yaptı.

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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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