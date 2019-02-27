Göztepe'nin kupada konuğu Y. Malatya
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Göztepe'nin kupada konuğu Y. Malatya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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27 Şubat 2019 , Çarşamba
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