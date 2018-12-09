Galatasaray'dan sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, gollerine devam ediyor. Suudi Arabistan Ligi'nde bu hafta oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Al Hilal ile Al Nassr 2-2 berabere kaldı. Al Hilal'ın gollerini Gomis attı. Fransız futbolcu Gomis, Al Hilal'in sahasında Al Nassr ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk yarıda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Ancak 2-0'dan sonra oyuna ağırlığını koyan Al Nassr üst üste gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı. Bu sonucun ardından Al Hilal 29 puana, Al Nassr ise 26 puana yükseldi. Lider Al Hilal'in 1 maçı eksik bulunuyor