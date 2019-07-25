GOL | Hoffenheim 0-2 Trabzonspor
DK:26 | Abdulkadir Parmak
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Derbinin 11'leri belli oldu!
- Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!
- Trabzonspor'un yıldızına kötü haber
- Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu
- Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu
- Trabzonspor'da Jose Sosa için karar verildi
- Trabzonspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
- Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.