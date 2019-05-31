Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarda eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkü kullanıldı. Kutlama videosunda, takımın daha önceki maçlarda yaşadığı gol sevinçlerine, şampiyonluk sevinci görsellerine ve taraftar görüntülerine yer verildi.
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