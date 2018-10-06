Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i...
Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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