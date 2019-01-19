Galatasaray'ın Ankaragücü karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray bugün evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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