Galatasaray fizikten sınıfta kaldı
Galatasaraylı futbolcular, Denizlispor maçında girdikleri ikili mücadelelerin çoğunu kaybetti. Maçta 109 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılar, bunların sadece 41'ini kazanabildi.
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