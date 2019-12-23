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Galatasaray çöküşte

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan Galatasaray son 5 maçta 5 puan toplayabildi. Sarı kırmızıllar bu sezon dış sahada oynadığı 8 karşılaşmada 15 puan kaybetti.

Galatasaray çöküşte... Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen sarı kırmızılılar, puan kayıplarına devam etti.

Jerome ve Halil Akbunar'ın gollerine engel olamayan terim öğrencileri 24 puanda kaldı. İzmir'den yenilgiyle ayrılan Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayabildi. Ligin 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu süreçte sadece Aytemiz Alanyaspor'u yenebilen Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Göztepe'ye kaybederken, Trabzonspor ile MKE Ankaragücü maçlarını ise berabere tamamladı.

Geride kalan 16 maçtan 24 puan çıkarabilen Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 16. haftalar itibariyle en kötü ikinci sezonunu yaşıyor

Sarı kırmızılılar 16.haftalar itibariyle en kötü performansını 2010-11 sezonunda göstermişti. Sözü geçen sezon 16. haftada 20 puan alabilen sarı-kırmızılı takım sezonu da 46 puanla 8.sırada bitirmişti.

Galatasaray'da deplasman kabusu izmir'de de devam etti..

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23 Aralık 2019 , Pazartesi
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