Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi ve Trezeguet açıklaması
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    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi ve Trezeguet açıklaması

    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak yaptığı açıklamada "UEFA'nın kısıtlamalarından asla çıkmayacağız ama transfer yapacağız. En iki transfer daha yapacağız. " dedi. Albayrak ayrıca Galatasaray'a transferi gündemde olan Ndiaye'nin de sarı-kırmızılı kulübe gelmek istediğini belirtti ve Trezeguet'nin ise hala gündemlerinde olduğun söyledi.

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    10 Temmuz 2018, Salı
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