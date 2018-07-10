Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi ve Trezeguet açıklaması
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak yaptığı açıklamada "UEFA'nın kısıtlamalarından asla çıkmayacağız ama transfer yapacağız. En iki transfer daha yapacağız. " dedi. Albayrak ayrıca Galatasaray'a transferi gündemde olan Ndiaye'nin de sarı-kırmızılı kulübe gelmek istediğini belirtti ve Trezeguet'nin ise hala gündemlerinde olduğun söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray'ın transfer listesi!
- Galatasaray'ı açıkladı! Ahmed Musa...
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne tank gibi stoper! Chiellini...
- Galatasaray'da 7 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
- Galatasaray'dan Arkadiusz Milik bombası!
- Muğdat Çelik Galatasaray'da
- Galatasaray'da Belhanda'ya yol göründü! Yeni 10 numara...
- Galatasaray'da hedef Angel Romero