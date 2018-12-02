Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan Türkiye ve Valbuena yorumu!
Videoyu Daralt

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan Türkiye ve Valbuena yorumu!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO 2020 elemelerinde Türkiye'yle aynı gruba düşmelerini ve Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Valbuena'yı yorumladı.

İşte Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın yorumları:

"TÜRKİYE AĞIRLIĞI OLAN BİR TAKIM"
"Öncelikle zor bir gruba düştük. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluktur. İşimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı iyi bir konumda. Türkiye Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım.

"İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇTİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRECEĞİM"
Sezona kötü başladı ama sonrasında toparlandı. Şu anda iyi bir dönemden geçtiği için değerlendireceğim.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
02 Aralık 2018, Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN