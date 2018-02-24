Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında gerçekleştirmiş olduğu konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
''BEŞİKTAŞ SÖZDE YENİ HOCA ARIYORMUŞ''
''Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!''
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