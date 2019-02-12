Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki ilk 11'i
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Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki ilk 11'i

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam 20.55’te Rusya’nın Zenit takımını konuk edecek. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...

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12 Şubat 2019, Salı
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