Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki ilk 11'i
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam 20.55’te Rusya’nın Zenit takımını konuk edecek. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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