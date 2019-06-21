Fenerbahçe'den taraftara transfer müjdesi! | Video haber
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sene aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hedeflediği önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminden sabırsızlıkla transfer müjdesi bekleyen taraftara yönetimden cevap geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Güzel isimler yolda yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
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