Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd, Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasına girdi...
Fenerbahçe Tyler Boyd'u gündemine aldı... Sportif Direktör Damıen Comollı'nin Boyd ismine sıcak baktığı öğrenildi...
Bu gelişme üzerine sarı lacivertliler, 2018-2019 sezonunun devre arasında Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Boyd'u transfer listesine ekledi..
Bonservisi Portekiz ligi ekiplerinden Guimaraes'te bulunan sol kanat oyuncusu süper lig'de çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.
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