Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku
Dün Bayern Münih'le oynanan Audi Cup maçının 20. dakikasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım en az 1.5 ay forma giyemeyecek. Sarı lacivertli ekipte yaşanan sakatlık şokuyla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
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