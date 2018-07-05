Fenerbahçe yıldız oyuncuya teklif götürdü
Fenerbahçe, Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Vitsel'e teklif götürdü.
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