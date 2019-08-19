Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de açıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi ?Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
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