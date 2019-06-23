Fenerbahçe Max Kruse için geri sayımda | Video haber
Golcü transferi için yoğun bir mesai yapan? Fenerbahçe, Max Kruse için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler, yapılan görüşmeler sonrası yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme için Alman forvetle prensip anlaşmasına vardı.
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