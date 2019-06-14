Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın l Video - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın l Video

Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın l Video

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın.

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'un transferi için geri sayıma geçti.

Sarı lacivertli yönetim bir süredir 33 yaşındaki Sırp futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan aracılığıyla roma kulübü ile temas halindeydi..

Görüşmeler sonrası Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Kolarov için İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulübün Sırp futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Sabah Gazetesinde yer alan haberde Yanal'ın yönetimden gelen "işlem tamam" müjdesiyle büyük mutluluk yaşadığı belirtildi. Ersun yanal'ın asıl mevkisi sol bek olan Kolarov'un stoperde ve orta sahanın solunda da oynayabilmesini büyük bir avantaj olarak gördüğü vurgulandı.

Sırp futbolcu 7 sezonluk Manchester City kariyerinin ardından 2017'de Roma'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçen sezon roma formasıyla Serie A'da 33 maça çıkarken 8 gol atıp, 1 de asist yaptı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Haziran 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN