Fenerbahçe Beko Obradovic ile anlaştı!
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Sırp koç Zeljko Obradovic ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve anlaşma sağlandı. Sırp Koç ile resmi sözleşme birkaç gün içinde imzalanacak. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte son gelişmeler...
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