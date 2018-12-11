Fatih Terim net konuştu: Yolları ayıracağız!
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Fatih Terim net konuştu: Yolları ayıracağız!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Terim, "Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak istiyoruz. Bu çok net" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den maç sonu flaş transfer açıklaması

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11 Aralık 2018, Salı
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