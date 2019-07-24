Erol Bulut'tan transfer sözleri
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda A Spor'a özel röportaj verdi. Futbolcularının arzulu ve istekli olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirten Bulut gelecek sezon ellerinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirtti. "Bir teknik direktör olarak benim hedeflerim var ve bunu da takımıma aktardım" diyen tecrübeli teknik adam 2 tane de transfer yapmayı planladıklarını söyledi.
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