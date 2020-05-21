Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Asıl corona virüsü onlar"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12 Haziran’da başlaması için tüm kulüplerle anlaştıklarını açıklamasının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Kümeyi kaldıralım, peki maç başına oynayan futbolcuları kulüpler takımlarında oynatır mı? Düşmeye oynayan takımlar bu saatten sonra mücadele ederler mi? Bu düşmeyi kaldırın diyen takımlar şampiyonu da belirlesinler utanmadan, ayıptır, oynansın kardeşim. Neden korkuyorlar, profesyonel oyuncular. O zaman küme düşmesinler, 5 sene oynasınlar. Neymiş, corona virüsü! Bu kötü idare eden kulüplerin aslında yöneticileri corona virüsü. Düşmek istemeyenlerde corona virüsü." ifadelerini kulladı.
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