Erman Toroğlu: Şu anda bu milli takımda bir tane papaz var!
EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Ay-Yıldızlılıar gruptaki son maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak H Grubu'nu 2. sırada tamamladı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Şu anda bu milli takımda bir tane papaz var, papazlar yok oldu. Papazlar Fatih Terim'in kimyasını bozdu. Şenol Güneş geldi futbol takımıyla seyirciyi birleştirdi. O takımdan bu takıma nereden nereye geldik." ifadelerini kullandı.
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