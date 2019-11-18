Erman Toroğlu: Şu anda bu milli takımda bir tane papaz var!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Şu anda bu milli takımda bir tane papaz var, papazlar yok oldu. Papazlar Fatih Terim'in kimyasını bozdu. Şenol Güneş geldi futbol takımıyla seyirciyi birleştirdi. O takımdan bu takıma nereden nereye geldik." ifadelerini kullandı.