Emre Bol: Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim düşünmüyorum
A Spor yorumcusu Emre Bol Damien Comolli'nin istifa sürecini değerlendirdi. Usta yorumcu, "Comolli bugün gitti, hiçbir Fenerbahçe taraftarının da özleyeceğini düşünmüyorum. Başkan Ali Koç, Comolli'yi başa getirerek yeni bir sistem, yeni bir anlayış getirmek istedi Fenerbahçe'ye. Fakat bizim ülkemizde sportif direktörlük mevkisi esasında pek işe yaramayan bir mevki." ifadelerini kullandı. Bol, ayrıca sportif direktörlük için Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi.
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