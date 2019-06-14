Emre Belözoğlu ile Ali Koç bir araya geldi | Video
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. İkili transfer konusunda son detayları konuşuyor. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
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