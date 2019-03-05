David Badia: "Başarılı bir Fenerbahçe istiyoruz"
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David Badia: "Başarılı bir Fenerbahçe istiyoruz"

Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü David Badia, kulüpteki altyapı çalışmaları hakkında konuştu. Badia, başarılı bir Fenerbahçe istediklerini belirtti.

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05 Mart 2019 , Salı
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