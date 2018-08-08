Cüneyt Çakır'dan "Farklı yönetiyorsun" eleştirilerine cevap
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    Cüneyt Çakır'dan "Farklı yönetiyorsun" eleştirilerine cevap

    A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'la özle bir röportaj gerçekleştirdi. Türkiye'de farklı Avrupa'da farklı maç yönettiği eleştirileri sorulan Çakır "Kimse kimseyi kandırmasın. FIFA'nın UEFA'nın yöneticileri burada yönettiğimiz maçları da izliyor" dedi. Çakır ayrıca Fırat Aydınus'la birlikte güzel maçlar yaptıklarını da söyledi ve "Sizle de bir maç yapabiliriz" teklifiyle medya mensuplarına meydan okudu.

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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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