Cenk-Inessa çifti ilginç ödülü kismeye kaptırmadı
İngiltere Premier Lig ekibi Everton yeni sezon deplasman formasının tanıtım çekimlerini kadın ve erkek takımından yıldızlarla birlikte gerçekleştirdi. Çekimler sırasında, Everton'ın 20 yıldan uzun süredir malzemeciliğini yapan Jimmy Martin'in hakemliğinde küçük bir çiftler turnuvası da düzenlenirken kazanan Cenk Tosun - Inessa Kaagman ikilisi oldu. İki oyuncu daha sonra kazandıkları Jimmy Martin'in tam boy karton posteriyle zafer yürüyüşü yaptı...
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