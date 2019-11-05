Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması! "Artık 18 takım var"

Yeni bir sayfa açtıklarını belirten Cengiz, "Prensip olarak Kulüpler Birliğine katılmıyordum ancak yeni bir dönem, yeni bir seçim ve yeniden yapılanma için bir fırsat olduğu düşüncesiyle bu toplantıya katıldım. Biz beyaz bir sayfa açılması gerekliliğine olan inancımızla, yeni dönemdeki toplantıya katıldık. Yeni dönemde masa temizlenir, yepyeni bir sayfa açılır. Her kulübün kendi çıkarları ve çalışmaları vardır, ortak çalışmanın platformu Kulüpler Birliği'dir. Kulüpler Birliği'nin şirket haline gelerek, futbolla ilgili tüm meseleleri üstlenmesini önemsiyoruz. La Liga'da olduğu gibi, profesyonel bir sistemle Türk futbolunu yönetmesini diliyoruz. Federasyon yine regüle eden ve yol gösteren bir kurum olacak" dedi.

"VERGİ İÇİN KOMİSYON KURUYORUZ"

Yeni vergi yasasına değinen başkan, "Türk futbolundaki paydaşların gelirlerinin arttırılması için elimizden geleni yapacağız. Vergi yasasında da kulüplerin aleyhine oluşabilecek durumların hızla düzeltilmesi amacıyla, el birliğiyle bir komisyon kuruyoruz. Verginin mutlaka ve özellikle amatörlere destek konusunun düzenlenmesine dikkat edeceğiz. Bunun Türk amatör sporuna zarar vermemesi gerek" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon tepki gösterdikleri bildiriyi unutmak istediklerini de söyleyen yönetici, "Eski bildirilerin ve açıklamaların yok olacağız, kardeşçe bir düzen içinde birliğin sürmesini diliyoruz" diye konuştu.

Cengiz, "Artık 17 takım değil, 18 takım var" diyerek sözlerini noktaladı.