Bu nasıl kırmızı!

Hakem Özgür Yankaya, ayağı kayarak yere düşen Necip’i rakibini engellediği (!) için ikinci sarıdan kırmızı kartla attı ?Ankara'da oynanan G.Birliği-Beşiktaş karşılaşmasının en ilginç pozisyonu 71'inci dakikada yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Necip Uysal, 35'inci dakikada rakibini arkadan çektiği için sarı kart gördü. İkinci yarının ortalarında ise siyah-beyazlı oyuncu, topu alabilmek için yaptığı hamle sırasında ayağı kaldı ve yere düştü. Hakem Özgür Yankaya, Necip'in yanına gitti ve ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kartını çıkartarak siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan attı. Necip, hakem Yankaya'ya "Hocam, ayağım kaydı düştüm, ayrıca rakibe dokunmadım bile" dese de Yankaya'nın kararı değişmedi. Bu kararın ardından siyah-beyazlılar kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Yankaya'nın bu kararı, büyük tepki topladı.