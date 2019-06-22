Beşiktaş'ta rota Ömer Toprak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Borussia ?Dortmund'dan Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda adımlar atan siyah beyazlılar, tecrübeli stoper kiralamak için temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimi, Borussia ?Dortmund ve Ömer Toprak'a 1 yıl kiralama teklifini iletirken, iki cepheden de yanıt bekliyor.

Dortmund'un, Bayern Münih'ten ?Mats Hummels'i transfer etmesinin ardından forma şansı azalan 29 yaşındaki stoperin teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Kariyerine ?Ravensburg'da başlayan Ömer Toprak, daha sonra Freiburg ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Tecrübeli savunma oyuncusu, 2 sezon önce 12 milyon Euro karşılığında Borussia ?Dortmund'a transfer oldu.

Dortmund'daki ilk sezonunda 36 maça çıkan Ömer, geçen sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev yaptı.