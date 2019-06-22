Beşiktaş'ta rota Ömer Toprak
Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Borussia ?Dortmund'dan Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda adımlar atan siyah beyazlılar, tecrübeli stoper kiralamak için temaslarını sürdürüyor.
Beşiktaş yönetimi, Borussia ?Dortmund ve Ömer Toprak'a 1 yıl kiralama teklifini iletirken, iki cepheden de yanıt bekliyor.
Dortmund'un, Bayern Münih'ten ?Mats Hummels'i transfer etmesinin ardından forma şansı azalan 29 yaşındaki stoperin teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Kariyerine ?Ravensburg'da başlayan Ömer Toprak, daha sonra Freiburg ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Tecrübeli savunma oyuncusu, 2 sezon önce 12 milyon Euro karşılığında Borussia ?Dortmund'a transfer oldu.
Dortmund'daki ilk sezonunda 36 maça çıkan Ömer, geçen sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Beşiktaş ilk transferine çok yakın!
- Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!
- Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa
- Türkiye'nin en marka kulübü açıklandı!
- Hollanda basını açıkladı! Robben bombası
- Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter
- Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!
- Beşiktaş ilk teklifini yaptı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.