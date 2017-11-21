Beşiktaş soyunma odasında büyük coşku!
21 Kasım 2017, Salı
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Porto maçının ardından Beşiktaş'ın soyunma odası ve Şenol Güneş'in konuşması...
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