Beşiktaş Hollandalı 10 numara Klaassen ile anlaştı – Fotomaç TV
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    Beşiktaş Hollandalı 10 numara Klaassen ile anlaştı

    Beşiktaş'ın, Everton'ın Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i 2 yıllığına kiraladığı iddia edildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

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    08 Haziran 2018, Cuma
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