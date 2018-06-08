Beşiktaş Hollandalı 10 numara Klaassen ile anlaştı
Beşiktaş'ın, Everton'ın Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i 2 yıllığına kiraladığı iddia edildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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