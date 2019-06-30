Beni Bırakma 96. Bölüm
Emre nikah için gün alır ancak Zeynep buna çok sert tepki verir.
Emre nikah için gün alır ancak Zeynep buna çok sert tepki verir. Zeynep, Cengiz'in onayı olmadığı için bu ilişkiden uzak durmaya çalışır ancak Emre, Zeynep'i bırakmaz. Esin, Zeynep'i hapisten kurtarma kartını Vedat'a karşı kullanmaya karar verir. Esin'in tek dileği Vedat'ın kendisinden boşanmamasıdır. Öte yandan Bora, Emre'nin Zeynep ile evlenmek için nikah günü aldığını öğrenir. Meltem, Sıla'ya Tarık ile birlikte olduğunu ima eden fotoğrafları gösterip, Sıla ve Tarık aşkını tamamen bitirdiğini zannederken, Meltem'i çok büyük ve kötü bir sürpriz bekliyordur.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Max Kruse formayı giyiyor! İşte o tarih...
- Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
- Galatasaray'dan Giuliano bombası!
- Galatasaray'ın gözdesinden transfer cevabı!
- Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'de şov sürecek! 4 imza birden geliyor...
- Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.