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Beni Bırakma 96. Bölüm

Emre nikah için gün alır ancak Zeynep buna çok sert tepki verir.

Emre nikah için gün alır ancak Zeynep buna çok sert tepki verir. Zeynep, Cengiz'in onayı olmadığı için bu ilişkiden uzak durmaya çalışır ancak Emre, Zeynep'i bırakmaz. Esin, Zeynep'i hapisten kurtarma kartını Vedat'a karşı kullanmaya karar verir. Esin'in tek dileği Vedat'ın kendisinden boşanmamasıdır. Öte yandan Bora, Emre'nin Zeynep ile evlenmek için nikah günü aldığını öğrenir. Meltem, Sıla'ya Tarık ile birlikte olduğunu ima eden fotoğrafları gösterip, Sıla ve Tarık aşkını tamamen bitirdiğini zannederken, Meltem'i çok büyük ve kötü bir sürpriz bekliyordur.

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30 Haziran 2019 , Pazar
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