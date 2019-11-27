Başakşehir'den Pierre Webo ve Ekrem Dağ'a görev - Son dakika Süper Lig videoları, Süper Lig haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Başakşehir'den Pierre Webo ve Ekrem Dağ'a görev

Başakşehir'den Pierre Webo ve Ekrem Dağ'a görev

Medipol Başakşehir'de Ekrem Dağ ve Pierre Webo, yardımcı antrenörlük göreviyle turuncu lacivertlilerde göreve başladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamaya yer verildi: Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.

Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi.

İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
27 Kasım 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN