Avcı Aboubakar sorusunu yanıtsız bıraktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Aboubakar sorusunu yanıtsız bıraktı... Avcı İttifak Holding Konyaspor maçında galibiyet alıp yakaladıkları galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi...
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