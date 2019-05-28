Aslan'ın stoperleri şampiyonluğu anlattı
Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Luyindama, sarı kırmızılı takımda kazandıkları şampiyonlukları değerlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
- Süper Lig'in kralı Fatih Terim!
- Abdullah Avcı'dan olay sözler! "Fatih Terim delikanlıysa..."
- Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...
- İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!
- İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!
- Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.