Arda Kardeşler: Kokarta uygun olmaya çalışacağım
FIFA kokartı takarak FIFA hakem listesine dahil olan hakem Arda Kardeşler, A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin sorularını yanıtladı. Kardeşler, 'Kokarta uygun olmaya çalışacağım.' dedi.
FIFA KOKARTI KAZANMASIYLA İLGİLİ...
Bugün benim için yeni bir sayfa açılıyor, uluslararası bir macera başlıyor. O yüzden ben de en iyi şekilde çalışıp kokarta uygun olmaya çalışacağım. Cüneyt Çakır bize bir çok şeye inandırdı. Türk hakemlerinin neler yapabileceğini gösterdi. Onun açtığı yollardan bizler de ilerlemek istiyoruz.
'VAR mı zor yoksa sahada olmak mı daha zor?' diye gelen soruya Kardeşler:
"İkisi de zor. İkisinin de farklı zorlukları var. Sahada olmak uzun yıllardır yaptığımız bir şey olduğu için rahatlıkla daha alışkınız diyebilirim. VAR ise hayatımıza daha yeni girdi, 1.5 senedir. Yeni yeni tecrübeleniyoruz, yeni yeni biz de bazı şeyleri öğreniyoruz. Dünyada VAR ile ilgili sürekli değişimler, güncellemeler oluyor, tartışmalar sürüyor. Biz de onlar ışığında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki zaman geçtikçe orada da sahada olduğu gibi kendimizi rahat hissetmeye başlayacağız.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!
- Lukas Podolski Süper Lig'e geri geliyor! İşte yeni takımı...
- Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...
- Teklif sunuldu! Nzonzi'nin yerine dünya yıldızı geliyor
- Fatih Terim'den flaş açıklamalar! Yeni transfer...
- Beşiktaş İtalya'da rota değiştirdi! İşte Burak Yılmaz'ı yedekleyecek golcü
- İkinci Luiz Gustavo krizi! Beşiktaş...
- Transferde kılıçlar çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.