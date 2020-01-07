Arda Kardeşler: Kokarta uygun olmaya çalışacağım

FIFA KOKARTI KAZANMASIYLA İLGİLİ...

Bugün benim için yeni bir sayfa açılıyor, uluslararası bir macera başlıyor. O yüzden ben de en iyi şekilde çalışıp kokarta uygun olmaya çalışacağım. Cüneyt Çakır bize bir çok şeye inandırdı. Türk hakemlerinin neler yapabileceğini gösterdi. Onun açtığı yollardan bizler de ilerlemek istiyoruz.

'VAR mı zor yoksa sahada olmak mı daha zor?' diye gelen soruya Kardeşler:

"İkisi de zor. İkisinin de farklı zorlukları var. Sahada olmak uzun yıllardır yaptığımız bir şey olduğu için rahatlıkla daha alışkınız diyebilirim. VAR ise hayatımıza daha yeni girdi, 1.5 senedir. Yeni yeni tecrübeleniyoruz, yeni yeni biz de bazı şeyleri öğreniyoruz. Dünyada VAR ile ilgili sürekli değişimler, güncellemeler oluyor, tartışmalar sürüyor. Biz de onlar ışığında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki zaman geçtikçe orada da sahada olduğu gibi kendimizi rahat hissetmeye başlayacağız.