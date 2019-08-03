Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de... Sarı lacivertliler Sırp futbolcunun Aleksandar Kolarov transferini bitirdi. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, canlı yayına bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı. Argın, "Fenerbahçe, Kolarov'u 3 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Yıllık 2.5 milyon Euro maaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kolarov’un yarın İstanbul’a gelmesini bekliyoruz. Yöneticiler özel bir uçakla Roma’ya gidecek ve Kolarov’u getirecek. Heyecanla beklenen Kolarov transferi gerçekleşti. Tüm Fenerbahçe taraftarına ve camiasına hayırlı olsun diyelim." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!
- Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar
- Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! "Gelecekte..."
- Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...
- Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'a patladı!
- Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!
- Fenerbahçe'de transfer atışması!
- Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.