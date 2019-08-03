Fenerbahçe Deniz Türüç transferini böyle duyurdu
Fenerbahçe, Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertliler, Deniz Türüç transferini bu video ile duyurdu.
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