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Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe dünya yıldızı transfer edecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye forvet arayışlarında müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki Eran Zahavi, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Zahavi'nin sözleşmesinin feshetmesinin kesinleşmesinden sonra daha net konuşabiliriz ama Fenerbahçe Vedat Muriqi giderse yerine dünya yıldızı transfer edecek" ifadelerini kullandı.

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04 Eylül 2020 , Cuma
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